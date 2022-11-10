Госдума одобрила повышение налога на прибыль для экспортёров сжиженного газа

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, увеличивающий ставку налога на прибыль для экспортёров сжиженного природного газа в 2023–2025 годах до 34%.

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что документ был инициирован правительством.

Как уточняется, редакция документа, принятого в первом чтении, предполагала увеличение ставки до 32%. Теперь эта ставка распространяется только на тех, кто осуществил экспорт хотя бы одной партии СПГ до конца 2022 года.

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году.