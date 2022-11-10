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Парашютисты морской авиации БФ отработали десантирование в Калининградской области

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Военнослужащие из состава спасательных парашютно-десантных групп морской авиации Балтфлота (БФ) провели тренировочные мероприятия по спасению потерпевших и выполнению парашютных прыжков с вертолёта Ми-8 на территории Калининградской области.
Парашютисты морской авиации БФ отработали десантирование в Калининградской области
  • РИА Новости

Об этом пишет «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

В частности, военнослужащие провели десантирование с больших, средних, малых высот (400—200 м) в сложных метеоусловиях при ограниченной видимости и порывах ветра более 5 м/с.

Кроме того, спасатели Балтфлота провели тренировку по обнаружению условно потерпевших и оказанию им помощи в экстремальных условиях.

Ранее URA.RU сообщало, что волонтёры из Ханты-Мансийского автономного округа запустили бесплатные курсы по первой медицинской помощи и начальной военной подготовке.

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