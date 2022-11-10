Парашютисты морской авиации БФ отработали десантирование в Калининградской области
- РИА Новости
Об этом пишет «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
В частности, военнослужащие провели десантирование с больших, средних, малых высот (400—200 м) в сложных метеоусловиях при ограниченной видимости и порывах ветра более 5 м/с.
Кроме того, спасатели Балтфлота провели тренировку по обнаружению условно потерпевших и оказанию им помощи в экстремальных условиях.
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