Врач Палехова посоветовала следить за временем, которое дети проводят с гаджетами

Врач-психотерапевт Оксана Палехова рассказала, сколько часов в день ребёнок может провести с гаджетами.

«Дошкольники должны использовать гаджет только в крайних случаях. При этом желательно укладываться в 30—60 минут в день — лучше всего, если в это время он будет слушать или смотреть сказки, а не потоковые видеоряды. В школьном возрасте до 10—12 лет гаджет можно использовать и для уроков, и для познавательного контента до 1—2 часов в день», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, подросток может пользоваться гаджетом не более 2—3 часов в день.

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