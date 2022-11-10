Врач Палехова посоветовала следить за временем, которое дети проводят с гаджетами
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«Дошкольники должны использовать гаджет только в крайних случаях. При этом желательно укладываться в 30—60 минут в день — лучше всего, если в это время он будет слушать или смотреть сказки, а не потоковые видеоряды. В школьном возрасте до 10—12 лет гаджет можно использовать и для уроков, и для познавательного контента до 1—2 часов в день», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, подросток может пользоваться гаджетом не более 2—3 часов в день.
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