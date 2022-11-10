Узнать больше

Врач Палехова посоветовала следить за временем, которое дети проводят с гаджетами

Короткая ссылка
Врач-психотерапевт Оксана Палехова рассказала, сколько часов в день ребёнок может провести с гаджетами.
Врач Палехова посоветовала следить за временем, которое дети проводят с гаджетами
  • Gettyimages.ru

«Дошкольники должны использовать гаджет только в крайних случаях. При этом желательно укладываться в 30—60 минут в день — лучше всего, если в это время он будет слушать или смотреть сказки, а не потоковые видеоряды. В школьном возрасте до 10—12 лет гаджет можно использовать и для уроков, и для познавательного контента до 1—2 часов в день», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, подросток может пользоваться гаджетом не более 2—3 часов в день.

Ранее владелец сервиса «Выручалка 24» Александр Ветров в беседе с ФАН дал советы по организации дистанционного обучения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить