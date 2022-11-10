Минцифры 16 ноября закроет форму подачи заявок IT-специалистов на отсрочку от мобилизации
- РИА Новости
Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
«16 ноября Минцифры планирует закрыть форму подачи заявок на отсрочку», — цитирует его Интерфакс.
Шадаев рассказал, что 65 ошибочно мобилизованных IT-специалистов после вмешательства Минобороны вернулись из воинских частей, а около 5 тыс. специалистов, получивших повестки, воспользовались правом на отсрочку.
Ранее стало известно, что на портале «Госуслуги» открылась форма для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от частичной мобилизации.