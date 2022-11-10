Минцифры 16 ноября закроет форму подачи заявок IT-специалистов на отсрочку от мобилизации

Минцифры России 16 ноября закроет сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний и телеком-операторов на портале «Госуслуги».

Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«16 ноября Минцифры планирует закрыть форму подачи заявок на отсрочку», — цитирует его Интерфакс.

Шадаев рассказал, что 65 ошибочно мобилизованных IT-специалистов после вмешательства Минобороны вернулись из воинских частей, а около 5 тыс. специалистов, получивших повестки, воспользовались правом на отсрочку.

Ранее стало известно, что на портале «Госуслуги» открылась форма для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от частичной мобилизации.