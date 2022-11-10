Нутрициолог Матвеева дала совет отказаться от жёстких диет во избежание набора веса в будущем

Специалист по коррекции веса и пищевому поведению, психолог-нутрициолог Московского института психоанализа Ольга Матвеева рассказала, как после диеты вновь не набрать вес.

«Не выбирайте экстремальные способы похудения — вы сорвётесь и наедите всё обратно на 100%. Готовьте вкусно низкокалорийные овощи, мясо и рыбу. Включите в свой рацион фрукты, ягоды, низкожирную молочную продукцию, зелень. За время диеты вы привыкнете к такому рациону. И после завершения похудения для вас не составит труда придерживаться такой диеты и дальше», — посоветовала специалист в разговоре с сайтом Pravda.Ru.

Со своей стороны, эндокринолог МНОЦ МГУ кандидат медицинских наук Зухра Павлова в интервью радио Sputnik объяснила, почему тяга к сладкому обычно усиливается к вечеру.

«Во-первых, к вечеру человек устаёт от всего, что накопилось за день, поэтому хочет расслабиться. Речь не только про посидеть в тишине, но и про сокращение негативных эмоций, а проще всего это сделать с помощью сладкого. Во-вторых, дело в том, что вечером в организме максимально активен инсулин. Это гормон, который повышает тягу к сладкому. Особенно сильно это проявляется у людей с лишним весом», — отметила Павлова.

Ранее врач-эндокринолог Ольга Нечаева заявила, что ни одна диета не даст длительного положительного эффекта.