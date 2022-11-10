Профессор Геппе посоветовала обращаться к педиатру при первых симптомах ОРВИ у ребёнка

Доктор медицинских наук, профессор Наталья Геппе, заведующая кафедрой детских болезней Клинического института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, рассказала, как действовать в случае симптомов ОРВИ у ребёнка.

Прежде всего, нужно обратиться к педиатру за квалифицированной помощью, сообщила специалист kp.ru. По словам Геппе, врач примет решение по двум вопросам: симптоматическое лечение лихорадки выше 38,5 °С и влияние на вирус.

«В арсенале врача-педиатра есть противовирусные препараты с комбинированным действием, которые не только борются с разными вирусами, но способны поддержать иммунитет и, таким образом, быстро справиться с симптомами заболевания», — уточнила Геппе.

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