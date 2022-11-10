Эксперт Смелов посоветовал отслеживать историю цены товара в «чёрную пятницу»

Коммерческий директор службы доставки Dalli Денис Смелов предложил покупателям отслеживать историю цены на необходимый товар, чтобы быть уверенным, что на него действительно действует дисконт в дни распродаж.

«Сейчас возможно установить расширение браузера, которое позволяет контролировать изменение цен. Стоимость конкретного товара можно отслеживать на сайте продавца или маркетплейса. В офлайне это сделать будет гораздо сложнее», — уточнил он в разговоре с «Известиями».

Покупатели также могут использовать товарные агрегаторы, чтобы с их помощью промониторить рынок и выявить среднюю стоимость товара.

По словам Смелова, есть определённые товарные категории, на которые скидок в 30—50% не может быть по умолчанию. Это брендовые товары, крупная бытовая техника, ювелирные украшения, авто, стройматериалы.

Что касается fashion-сегмента, то эксперт подтвердил, что в период сезонных распродаж скидки действительно могут достигать 70—80%.

Ранее президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с посещаемостью ТЦ.