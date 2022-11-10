Киберэксперт Арбузов посоветовал пользователям изучить скрытые функции смартфона

Генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов посоветовал изучить предустановленный в смартфоне функционал, который может хранить в себе моменты, о которых пользователь не подозревал.

В беседе с агентством «Прайм» Арбузов рассказал, что в смартфонах есть возможность выносить контакты на рабочий стол, а также повысить скорость пользования устройством или транскрибировать голос в текст.

Он также отметил наличие в смартфоне функции гостевого режима, который позволяет передавать устройство в чужие руки.

Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.