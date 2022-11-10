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Юрист Янкевич рассказал, как можно быстро вернуть деньги при двойном списании с карты

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Заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семён Янкевич рассказал, как можно быстро вернуть деньги при двойном списании с карты.

В беседе с агентством «Прайм» Янкевич посоветовал запросить чек, подтверждающий покупку и отказ, и обратиться в банк, назвав секретное слово, место и время списания.

Если двойное списание произошло при покупке в онлайн-магазине, необходимо связаться со службой поддержки, добавил юрист.

По его словам, деньги вернут в течение нескольких дней.

Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.

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