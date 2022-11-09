В Оренбургской области выявили 19 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области выявили 19 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 239 895 человек. Выздоровели 235 297 жителей, в том числе 34 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Тюменской области продолжается вакцинация против гриппа. К настоящему времени прививку сделали 47,6% населения, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.