Водное путешествие из Петербурга в Кронштадт совершили более 100 тысяч человек за год

Водное путешествие из Санкт-Петербурга в Кронштадт совершили свыше 104 тыс. человек за год.

Об этом сообщают «Невские новости».

Водная навигация была открыта в конце апреля. До октября скоростные «Метеоры» перевезли к «Острову фортов» свыше 56 тыс. пассажиров.

Особой популярностью пользовался экскурсионный маршрут вокруг Кронштадта. Он привлёк более 48 тыс. туристов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковными электричками во время ноябрьских праздников воспользовались более 3 млн пассажиров.