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Офтальмолог Шилова посоветовала начинать проверять зрение у детей с трёх лет

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Врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова посоветовала начинать проверять зрение у детей с трёх лет.
Офтальмолог Шилова посоветовала начинать проверять зрение у детей с трёх лет
  • РИА Новости

«Проверка зрения — процедура субъективной оценки его качества. Человек должен уметь ответить, что он видит. Поэтому в классическом варианте зрение у ребёнка проверяют с трёх лет, когда он может сказать, что видит звёздочку, ёлочку или самолёт. До этого проверка невозможна», — рассказала она в беседе с «Радио 1».

По её словам, проверку оптики глаза можно проводить и с более раннего возраста.

«Это исследование делают с помощью специальных приборов. Однако эти приборы могут только показать, правильная или нет у пациента оптика глаза: плюс у него или минус, есть ли астигматизм. Но не надо путать это с остротой зрения, то есть с количеством строчек, которое видит человек», — уточнила Шилова.

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