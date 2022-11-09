Офтальмолог Шилова посоветовала начинать проверять зрение у детей с трёх лет

Врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова посоветовала начинать проверять зрение у детей с трёх лет.

«Проверка зрения — процедура субъективной оценки его качества. Человек должен уметь ответить, что он видит. Поэтому в классическом варианте зрение у ребёнка проверяют с трёх лет, когда он может сказать, что видит звёздочку, ёлочку или самолёт. До этого проверка невозможна», — рассказала она в беседе с «Радио 1».

По её словам, проверку оптики глаза можно проводить и с более раннего возраста.

«Это исследование делают с помощью специальных приборов. Однако эти приборы могут только показать, правильная или нет у пациента оптика глаза: плюс у него или минус, есть ли астигматизм. Но не надо путать это с остротой зрения, то есть с количеством строчек, которое видит человек», — уточнила Шилова.

Ранее владелец сервиса «Выручалка 24» Александр Ветров в беседе с ФАН дал советы по организации дистанционного обучения.