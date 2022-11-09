Кардиолог Соколов посоветовал исключить из рациона вредные продукты

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог АО «Медицина» Денис Соколов посоветовал исключить из рациона вредные продукты.

«Лучше отдавать предпочтение продуктам с моно- и полиненасыщенными жирами — например, диетическому мясу, рыбе, авокадо, орехам. Кроме того, исключить из рациона нужно кондитерские изделия, жирные виды мяса и рыбы, копчёные и колбасные изделия, консервы, солёный и жирный сыр, квашеные и маринованные овощи, крепкий чай, кофе», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если уже есть сердечные заболевания, то к питанию необходимо подходить ещё осторожнее.

«Пациентам с более выраженной степенью недостаточности запрещается также жареная, горячая и холодная пища. Есть нужно минимум шесть раз в день маленькими порциями. Употребление хлеба стоит уменьшить до 150 г в сутки, а супа — до 200 г», — считает Соколов.

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