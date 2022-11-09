В Самаре почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел

В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Церемония состоялась у мемориального комплекса в честь сотрудников самарского УВД, которые погибли 10 февраля 1999 года.

В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, начальник Главного управления МВД России по Самарской области Игорь Иванов, руководители силовых и надзорных ведомств, сотрудники и ветераны органов внутренних дел.

«Здесь мы вспоминаем и отдаём дань уважения сотрудникам органов внутренних дел, которые погибли при исполнении и на фронтах», — заявил Азаров.

Он поблагодарил всех, кто несёт службу.

Ранее сообщалось, что в Твери провели акцию в честь парада 7 ноября 1941 года на Красной площади.