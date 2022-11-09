Узнать больше

Юрист Рыбченко рассказал о правилах сжигания мусора на дачных участках

Короткая ссылка
Руководитель юридической приёмной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко напомнил о правилах сжигания мусора на дачных участках.
Юрист Рыбченко рассказал о правилах сжигания мусора на дачных участках
  • РИА Новости

«В постановлении правительства России сказано, что сжигать мусор необходимо подальше от жилых домов, построек, деревьев и леса. Предварительно нужно сделать небольшой ров или установить ёмкость, в которой огонь не сможет распространиться», — рассказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, владельцам участков желательно вывезти крупногабаритный мусор, стройматериалы и другие отходы.

«Если человек захламляет свой участок, это сразу два вида административного нарушения — нарушение противопожарных правил и нарушение целевого использования участка», — пояснил он.

Рыбченко добавил, что из-за мусора на участке может появиться неприятный запах, и соседи будут вправе обратиться в суд.

Ранее директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Фёдор Мезенцев в беседе с «Радио 1» дал советы по подготовке дачного участка к зиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить