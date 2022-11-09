Юрист Рыбченко рассказал о правилах сжигания мусора на дачных участках

Руководитель юридической приёмной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко напомнил о правилах сжигания мусора на дачных участках.

«В постановлении правительства России сказано, что сжигать мусор необходимо подальше от жилых домов, построек, деревьев и леса. Предварительно нужно сделать небольшой ров или установить ёмкость, в которой огонь не сможет распространиться», — рассказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, владельцам участков желательно вывезти крупногабаритный мусор, стройматериалы и другие отходы.

«Если человек захламляет свой участок, это сразу два вида административного нарушения — нарушение противопожарных правил и нарушение целевого использования участка», — пояснил он.

Рыбченко добавил, что из-за мусора на участке может появиться неприятный запах, и соседи будут вправе обратиться в суд.

Ранее директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Фёдор Мезенцев в беседе с «Радио 1» дал советы по подготовке дачного участка к зиме.