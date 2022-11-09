В Москве более 170 тысяч человек присоединились к волонтёрскому движению с начала года

В Москве более 170 тыс. человек присоединились к волонтёрскому движению с начала 2022 года. Общая численность движения превысила 850 тыс. человек.

РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, ресурсный центр «Мосволонтёр» провёл ежегодное исследование. «Значительная часть тех, кто присоединился к движению, — работающие москвичи. Таких почти 39% от общего числа. Также среди неравнодушных много предпринимателей, школьников и студентов. Как показал опрос, интерес к добрым делам растёт у молодёжи: средний возраст участников снизился с 29 до 26 лет», — заявила она. Самым популярным направлением признано социальное волонтёрство, передаёт сайт «Москва 24». Ранее сообщалось, что астраханские волонтёры присоединились к Всероссийской акции взаимопомощи.