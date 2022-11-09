В Москве более 170 тысяч человек присоединились к волонтёрскому движению с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, ресурсный центр «Мосволонтёр» провёл ежегодное исследование.
«Значительная часть тех, кто присоединился к движению, — работающие москвичи. Таких почти 39% от общего числа. Также среди неравнодушных много предпринимателей, школьников и студентов. Как показал опрос, интерес к добрым делам растёт у молодёжи: средний возраст участников снизился с 29 до 26 лет», — заявила она.
Самым популярным направлением признано социальное волонтёрство, передаёт сайт «Москва 24».
Ранее сообщалось, что астраханские волонтёры присоединились к Всероссийской акции взаимопомощи.