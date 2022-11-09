Узнать больше

В Москве более 170 тысяч человек присоединились к волонтёрскому движению с начала года

Короткая ссылка
В Москве более 170 тыс. человек присоединились к волонтёрскому движению с начала 2022 года. Общая численность движения превысила 850 тыс. человек.
В Москве более 170 тысяч человек присоединились к волонтёрскому движению с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, ресурсный центр «Мосволонтёр» провёл ежегодное исследование.

«Значительная часть тех, кто присоединился к движению, — работающие москвичи. Таких почти 39% от общего числа. Также среди неравнодушных много предпринимателей, школьников и студентов. Как показал опрос, интерес к добрым делам растёт у молодёжи: средний возраст участников снизился с 29 до 26 лет», — заявила она.

Самым популярным направлением признано социальное волонтёрство, передаёт сайт «Москва 24».

Ранее сообщалось, что астраханские волонтёры присоединились к Всероссийской акции взаимопомощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить