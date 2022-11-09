Психолог Костюк назвала рисование одним из способов снять стресс

Психолог Елена Костюк назвала рисование одним из способов снять стресс.

«Сосредоточение внимания на творческой задаче помогает отвлечься от стресса и бытовых забот тем, что помогает оказаться «в моменте». Когда вы полностью погружены в процесс, ваш разум входит в состояние, подобное медитации, снимая напряжение в теле», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также можно заняться вышиванием, мозаикой, макраме, скрапбукингом.

Со своей стороны, психотерапевт, онкопсихолог, диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» посоветовала при стрессе обращать особое внимание на дыхание. Она также рекомендует чаще гулять, использовать разные продукты питания.

«Стакан куриного бульона включает в себя большое количество глицина. Также он имеет в составе витамины группы В и ряд минеральных веществ — кальций, магний, цинк, сера, фосфор, медь и фтор», — отметила Мансурова.

Ранее кандидат медицинских наук врач-психотерапевт, основатель клиники психосоматической медицины, автор книги «Практическая психосоматика» Артём Толоконин заявил, что стресс может спровоцировать боли в теле.