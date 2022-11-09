Бизнес-коуч Акман рассказала, что мотивирует сотрудников

Бизнес-коуч и основатель Международной академии бизнес-коучинга 2WIN Катерина Акман рассказала о том, что может мотивировать сотрудников.

«Во-первых, это внутренний настрой и понимание сотрудника, для чего он работает. Ответ на этот вопрос обязательно должен лежать в зоне его личных интересов, а не начальства: чтобы развиваться как специалист, чтобы достичь конкретной цели и так далее», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важную роль играет соответствие рабочей среды внутренним ценностям человека, а также соответствие рабочих задач его навыкам.

Как отметила Акман, не менее важна связь с коллективом.

«Очень важно, чтобы руководитель обладал так называемыми «мягкими навыками», умел взаимодействовать с сотрудниками, понимал их эмоциональное состояние и находил подход к каждому», — добавила она.

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