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Исследование: большинство россиян не меняли работу за последние два года

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Большинство россиян (73%) не меняли работу за последние два года. Ещё 27% сменили работу по различным причинам.
Исследование: большинство россиян не меняли работу за последние два года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на медиахолдинг Rambler&Co.

«Большинство переходили к другим работодателям из-за более высокой зарплаты (37%), увольнений и не очень хороших отношений в компании (36%), смены обстановки или переезда (13%), интересных обязанностей (8%), высокой должности (4%)», — отмечается в исследовании.

Также выяснилось, что почти половина опрошенных искали новую работу через знакомства и связи, немногим меньше — через ресурсы с вакансиями.

«В холодную» рассылали свои резюме 9%, а с помощью социальных сетей с компаниями контактировали лишь 3% соискателей», — говорится в исследовании.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с ФАН рассказала о главных ошибках соискателей на собеседовании.

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