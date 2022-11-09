Узнать больше

Юрист Красовская рассказала о льготах для различных категорий граждан

Короткая ссылка
Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская напомнила о льготах для ряда категорий граждан.
Юрист Красовская рассказала о льготах для различных категорий граждан
  • РИА Новости

Размер и способ получения адресной социальной помощи отличаются в зависимости от региона.

«Получить помощь могут в том числе инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны», — заявила Красовская в беседе с Life.ru.

По её словам, можно получить средства на покупку продуктов питания, необходимых для преодоления трудной жизненной ситуации, а также товаров длительного пользования.

«Сейчас регионы начинают объявлять о мерах поддержки пенсионеров, о которых мало кто знает. В частности, в определённых ситуациях пожилые люди имеют право на бесплатный ремонт. Это единовременная адресная материальная помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации», — отметила, со своей стороны, юрист Елена Кузнецова.

Ранее Елена Кузнецова прокомментировала ситуацию со льготами на оплату услуг ЖКХ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить