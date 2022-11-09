Юрист Красовская рассказала о льготах для различных категорий граждан

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская напомнила о льготах для ряда категорий граждан.

Размер и способ получения адресной социальной помощи отличаются в зависимости от региона.

«Получить помощь могут в том числе инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны», — заявила Красовская в беседе с Life.ru.

По её словам, можно получить средства на покупку продуктов питания, необходимых для преодоления трудной жизненной ситуации, а также товаров длительного пользования.

«Сейчас регионы начинают объявлять о мерах поддержки пенсионеров, о которых мало кто знает. В частности, в определённых ситуациях пожилые люди имеют право на бесплатный ремонт. Это единовременная адресная материальная помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации», — отметила, со своей стороны, юрист Елена Кузнецова.

Ранее Елена Кузнецова прокомментировала ситуацию со льготами на оплату услуг ЖКХ.