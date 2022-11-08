Аналитики спрогнозировали дефицит рабочих и инженеров в России

Аналитики спрогнозировали дефицит рабочих и инженеров на российском рынке труда, а также расширение госсектора в экономике.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос экспертов.

По их словам, на российском рынке труда будет наблюдаться конкуренция за наём рабочих и инженеров. Там будет дефицит кадров, при этом работодатели будут увольнять малопроизводительных сотрудников и активно заниматься переводом персонала на такие формы рабочих отношений, как аутсорсинг, фриланс и самозанятость.

«Из-за санкций и потребности в импортозамещении нехватка кадров будет наблюдаться в отраслях машиностроения и обрабатывающей промышленности. Если говорить о конкретных специальностях, усилится дефицит станочников широкого профиля, токарей, инженеров», — заявил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Также заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков отметил, что дефицит кадров может наблюдаться в производственной отрасли и агросекторе.

Аналитики считают, что вместе с этим государственные структуры будут расширять экспансию в экономике и станут самыми востребованными работодателями.

3 ноября российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о снижении числа безработных в России до 571,8 тыс.