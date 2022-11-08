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Минтранс России обсудит с Турцией запрет на пролёты самолётов с двойной регистрацией

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Минтранс России намерен обсудить с Турцией введённый турецкой стороной запрет на полёты российских самолётов с двойной регистрацией.
Минтранс России обсудит с Турцией запрет на пролёты самолётов с двойной регистрацией
  • Legion-Media
  • © Wolfgang Simlinger

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

«В ближайшее время запланированы переговоры с авиавластями Турции по данному вопросу... Так называемая двойная регистрация, в которой зарубежные государства обвиняют российскую сторону, — дискриминация, прямо противоречащая целям и задачам ИКАО, заложенным ст. 44 Чикагской конвенции», — указали в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что с 1 ноября власти Турции запретили полёты российских самолётов с двойной регистрацией через воздушное пространство страны.

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