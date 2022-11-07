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Карьерный консультант Валинуров посоветовал искать подработку по своей специальности

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Карьерный консультант Ильгиз Валинуров дал советы по поиску подработки.
Карьерный консультант Валинуров посоветовал искать подработку по своей специальности
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Иметь подработку помимо основной работы — правильное и логичное решение», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По мнению эксперта, лучше рассмотреть фриланс по своей специальности.

«Кем бы вы ни были (например, бухгалтером, логистом или преподавателем), вы можете стать экспертом. Вы можете делиться своим опытом и на этом зарабатывать», — отметил Валинуров.

Как добавил эксперт, подработкой можно заниматься вечером или по выходным.

«Я не советую делать дополнительную работу в то время, которое оплачено основным работодателем. Это некорректно по отношению к нему. Находить несколько часов, чтобы получить дополнительный доход, можно без особого труда при грамотном планировании», — заключил он.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с ФАН рассказала о главных ошибках соискателей на собеседовании.

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