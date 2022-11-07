Офтальмолог Миргородская предупредила о последствиях неправильного подбора цветных линз

Кандидат медицинских наук врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиники» Светлана Миргородская предупредила о последствиях неправильного подбора цветных линз.

«Производители контактных линз, в том числе цветных, пытаются сделать их максимально безопасными, но это касается только медицинских брендов. Не стоит покупать линзы на неизвестных сайтах с целью сэкономить, потому что низкая цена, как правило, обусловлена экономией на материалах самих линз и упаковки», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, сложно предсказать реакцию на раствор, в котором хранятся линзы, — состав может вызвать аллергию или оказаться нестерильным, провоцируя воспаление.

Как отметила Миргородская, декоративные линзы с фантазийными рисунками не стоит использовать на постоянной основе, так как они снижают качество зрения и увеличивают зрительную нагрузку.

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