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Путин призвал не ослаблять внимание к ситуации с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин призвал не ослаблять внимание к ситуации с коронавирусом, так как болезнь приобретает сезонный характер.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с российским лидером заявил, что тема коронавируса в регионе «практически закрыта», на лечении в области находятся 30 человек.

«Всё равно надо над этим работать, не ослаблять внимание к этим вопросам, потому что всё-таки вся история приобретает сезонный характер, как говорят специалисты», — приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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