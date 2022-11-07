В Самаре открыли мемориальную доску в честь командующего военным парадом 7 ноября 1941 года

В Самаре открыли мемориальную доску генералу Максиму Пуркаеву, который командовал парадом 7 ноября 1941 года в Куйбышеве.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

В церемонии приняли участие полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Дмитрий Азаров, представители армии, общественных организаций.

«В 1941 году на самарской земле в этот день, 7 ноября, он командовал военным парадом, который укрепил веру в силу русского оружия и его способность одержать победу над врагом. Благодаря таким событиям, как сегодняшнее открытие мемориальной доски генералу армии Пуркаеву, наше прошлое обретает реальные черты тех людей, которые ковали нашу историю и наши победы», — заявил Комаров.

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