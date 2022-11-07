«Газпром» проверил системы СПГ в Калининградской области
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Об этом компания сообщила в своём Telegram-канале.
«5 ноября «Газпром» успешно завершил плановые работы по проверке технического состояния систем и оборудования плавучей регазификационной установки (ПРГУ) «Маршал Василевский» и морского терминала по приёму газа в Калининградской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что около двух недель сжиженный природный газ (СПГ), находившийся на ПРГУ, переводился из жидкого в газообразное состояние и направлялся в газотранспортную систему для газоснабжения потребителей региона.
Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.