«Газпром» проверил системы СПГ в Калининградской области

Компания «Газпром» успешно завершила работы по проверке систем плавучей регазификационной установки «Маршал Василевский» и морского терминала в Калининградской области.

Об этом компания сообщила в своём Telegram-канале.

«5 ноября «Газпром» успешно завершил плановые работы по проверке технического состояния систем и оборудования плавучей регазификационной установки (ПРГУ) «Маршал Василевский» и морского терминала по приёму газа в Калининградской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что около двух недель сжиженный природный газ (СПГ), находившийся на ПРГУ, переводился из жидкого в газообразное состояние и направлялся в газотранспортную систему для газоснабжения потребителей региона.

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