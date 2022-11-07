Узнать больше

Прокуратура Свердловской области согласовала 186 проверок муниципалитетов в 2023 году

Короткая ссылка
Представитель пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова заявила, что надзорное ведомство согласовало 186 проверок муниципалитетов в 2023 году.

Об этом информирует URA.RU.

«Всего поступило 198 заявок на проверки от 12 контрольных органов. В результате проверки на предмет законности включения объектов государственного контроля прокуратурой области выявлено 12 незаконных проверок деятельности органов местного самоуправления, согласовано проведение 186 проверок», — заявила Канатова.

Проверки проведут областной Минстрой, Росреестр, Управление по охране культурного наследия, МЧС, ГИБДД, Министерство образования, Министерство общественной безопасности.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области подвели итоги работы прокуратуры в первом полугодии 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить