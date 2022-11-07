Прокуратура Свердловской области согласовала 186 проверок муниципалитетов в 2023 году

Представитель пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова заявила, что надзорное ведомство согласовало 186 проверок муниципалитетов в 2023 году.

Об этом информирует URA.RU.

«Всего поступило 198 заявок на проверки от 12 контрольных органов. В результате проверки на предмет законности включения объектов государственного контроля прокуратурой области выявлено 12 незаконных проверок деятельности органов местного самоуправления, согласовано проведение 186 проверок», — заявила Канатова.

Проверки проведут областной Минстрой, Росреестр, Управление по охране культурного наследия, МЧС, ГИБДД, Министерство образования, Министерство общественной безопасности.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области подвели итоги работы прокуратуры в первом полугодии 2022 года.