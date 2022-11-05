Глава Якутии: первый вице-премьер республики Бердников станет замглавы Мариуполя

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что первый вице-премьер республики Дмитрий Бердников переходит на работу в ДНР на должность первого заместителя главы Мариуполя.

«По просьбе федеральных властей и руководства Донецкой Народной Республики Дмитрий Викторович Бердников переходит на работу первым заместителем главы города Мариуполь ДНР», — сказано в Telegram-канале главы Якутии.

Николаев добавил, что Бердников будет заниматься вопросами восстановления города.

Кроме того, он отметил, что в правительстве республики Бердников курировал вопросы строительства Ленского моста, руководил восстановлением села Бясь-Кюёль, пострадавшего от лесных пожаров, а также принимал участие в восстановлении подшефного Якутии города Кировское в ДНР.

19 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что на восстановление Мариуполя в ДНР, Рубежного и Северодонецка в ЛНР необходимо свыше 222,5 млрд рублей.

22 октября глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что более 600 жилых домов в Мариуполе требуют замены.