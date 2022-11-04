Власти Севастополя заявили, что найденные два мёртвых дельфина не относятся к дельфинарию
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Об этом информирует пресс-служба губернатора Севастополя со ссылкой на Севприроднадзор.
«Это не «наши» дельфины… Судя по их состоянию, они находятся там не первый день», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.
Вечером 2 ноября в полицию поступило сообщение, что на пляже в районе парка Победы в Севастополе неизвестные лица выбрасывают в море дельфинов.
По предварительным данным, четверо млекопитающих, включённых в Красную книгу Российской Федерации, были выброшены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором одного из дельфинариев.
Позже стало известно, что сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения в бухте Севастополя двух мёртвых дельфинов.