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Губернатор Азаров поздравил жителей Самарской области с Днём народного единства

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днём народного единства, который отмечают 4 ноября.
Губернатор Азаров поздравил жителей Самарской области с Днём народного единства
  • © samregion.ru

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на официальный сайт правительства региона.

«Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за ответственность и патриотизм, честный труд, активную гражданскую позицию. Сегодня, когда определяется наше будущее, будущее наших детей и потомков, как никогда важен наш общий вклад в укрепление суверенитета страны. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо Самарской земли, на благо нашей Родины — великой России!» — сказано в тексте поздравления.

Ранее, по сообщениям сайта progorod43, с поздравлением к жителям обратился глава Кировской области Александр Соколов.

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