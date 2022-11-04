Фитнес-тренер Блинова рассказала, что неправильная обувь вызывает боль в пояснице
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Всё дело в поверхностной задней линии на теле человека, которая берёт начало от подошвенной фасции и проходит по телу до мышцы, выпрямляющей позвоночник, и далее по спине до затылочной части и надбровных дуг, объяснила специалист в разговоре с Life.ru.
«Если в одной части тела есть напряжение, то оно распространится и на остальные участки фасциального единства. Другими словами, зажатая стопа может быть прямой причиной боли в пояснице», — подчеркнула Блинова.
Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.