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Фитнес-тренер Блинова рассказала, что неправильная обувь вызывает боль в пояснице

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Фитнес-тренер Мария Блинова рассказала, что ношение узкой обуви приводит к боли в пояснице, а впоследствии — к искривлению позвоночника и изменению походки.
Фитнес-тренер Блинова рассказала, что неправильная обувь вызывает боль в пояснице
  • Gettyimages.ru
  • © Mikhail Reshetnikov / EyeEm

Всё дело в поверхностной задней линии на теле человека, которая берёт начало от подошвенной фасции и проходит по телу до мышцы, выпрямляющей позвоночник, и далее по спине до затылочной части и надбровных дуг, объяснила специалист в разговоре с Life.ru.

«Если в одной части тела есть напряжение, то оно распространится и на остальные участки фасциального единства. Другими словами, зажатая стопа может быть прямой причиной боли в пояснице», — подчеркнула Блинова.

Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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