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В Петербург доставили более 370 тысяч доз вакцины «Совигрипп»

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В Санкт-Петербург поступило 378 тыс. доз вакцины против гриппа «Совигрипп» для вакцинации взрослого населения.
В Петербург доставили более 370 тысяч доз вакцины «Совигрипп»
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

На этой неделе в 12 районах города работали 96 прививочных бригад на 136 объектах, вакцину получили более 32 тыс. человек.

Наряду с этим стало известно, что в Татарстане за минувшие сутки 136 человек заболели коронавирусом. Об этом пишет «Реальное время».

Общее количество заболеваний в регионе превысило 188 тыс.

Ранее врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова объяснила, почему важно в случае простуды уточнять диагноз: грипп, COVID-19 или ОРВИ.

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