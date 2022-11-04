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В ХМАО утвердили стратегию развития региона до 2050 года

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Правительство Югры утвердило стратегию социально-экономического развития округа с ориентирами до 2050 года.
В ХМАО утвердили стратегию развития региона до 2050 года
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

Как отметила губернатор ХМАО Наталья Комарова, актуализировать действующую стратегию потребовалось для её адаптации к меняющимся социально-экономическим условиям, а также в связи с приведением её в соответствие с решениями правительства России и президента Владимира Путина.

В стратегии особое внимание уделяется формированию новой инфраструктуры и научно-образовательной системы. Также среди важных ориентиров отмечено развитие технологий для сбережения здоровья жителей.

Как ранее передавал «Новый Севастополь», соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах деятельности подписали в октябре Севастополь и Новгородская область.

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