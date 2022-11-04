В Волоколамском округе Подмосковья благоустроили 14 детских площадок в 2022 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
Часть детских площадок в округе сделали по губернаторской программе.
Жители сами решали, в каких местах устанавливать площадки.
Между тем, по сообщениям столичного Дептранса, остановку «Метро «Библиотека имени Ленина» временно отменили в Москве для некоторых автобусов из-за празднования Дня народного единства. Об этом сообщает «Москва 24».
Ограничение затронет следующие маршруты: м1, м2, м6, м7, м9, а также е10, идущие в сторону метро «Лубянка».
Ранее сообщалось, что медицинские организации Москвы в праздничные и выходные дни, приуроченные ко Дню народного единства, будут работать по особому графику.