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Онищенко посоветовал россиянам в День народного единства побыть с семьёй

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Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам провести День народного единства в кругу семьи.
Онищенко посоветовал россиянам в День народного единства побыть с семьёй
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Надо провести в кругу семьи, утром встать, дождаться, пока проснутся дети. Пригласить всех на завтрак, это такое редкое явление», — сказал Онищенко в беседе с Life.ru.

Он добавил, что такой праздник станет мощным зарядом для укрепления семьи. Вместе с тем, по его словам, в День народного единства можно прогуляться, посетить различные мероприятия.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей с Днём народного единства. Он пожелал землякам здоровья и благополучия.

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