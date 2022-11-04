Онищенко посоветовал россиянам в День народного единства побыть с семьёй

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам провести День народного единства в кругу семьи.

«Надо провести в кругу семьи, утром встать, дождаться, пока проснутся дети. Пригласить всех на завтрак, это такое редкое явление», — сказал Онищенко в беседе с Life.ru.

Он добавил, что такой праздник станет мощным зарядом для укрепления семьи. Вместе с тем, по его словам, в День народного единства можно прогуляться, посетить различные мероприятия.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей с Днём народного единства. Он пожелал землякам здоровья и благополучия.