В Саратове будут судить обманувшего более 70 пенсионеров члена банды

В Саратове перед судом предстанет 28-летний житель Архангельской области по обвинению в участии в преступном сообществе, которое подозревается в обмане более 70 пенсионеров на общую сумму свыше 5 млн рублей.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«По версии следствия, в период с 25 ноября 2019 по 14 мая 2021 года участник преступного сообщества под предлогом оказания юридической помощи вводил в заблуждение жителей Архангельской области. Он сообщал им ложную информацию о том, что за определённую сумму может оказать помощь в увеличении пенсионных выплат, получении денежной компенсации за аварийное жильё и по другим вопросам», — говорится в публикации.

Сложная структура подразделений преступного сообщества состояла из восьми человек, они работали на территории различных субъектов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге будут судить банду мошенников, которая специализировалась на обмане пенсионеров с помощью телефонных звонков.