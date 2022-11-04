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В Саратове будут судить обманувшего более 70 пенсионеров члена банды

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В Саратове перед судом предстанет 28-летний житель Архангельской области по обвинению в участии в преступном сообществе, которое подозревается в обмане более 70 пенсионеров на общую сумму свыше 5 млн рублей.
В Саратове будут судить обманувшего более 70 пенсионеров члена банды
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«По версии следствия, в период с 25 ноября 2019 по 14 мая 2021 года участник преступного сообщества под предлогом оказания юридической помощи вводил в заблуждение жителей Архангельской области. Он сообщал им ложную информацию о том, что за определённую сумму может оказать помощь в увеличении пенсионных выплат, получении денежной компенсации за аварийное жильё и по другим вопросам», — говорится в публикации.

Сложная структура подразделений преступного сообщества состояла из восьми человек, они работали на территории различных субъектов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге будут судить банду мошенников, которая специализировалась на обмане пенсионеров с помощью телефонных звонков.

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