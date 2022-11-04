В Госдуме объяснили, как повышение МРОТ в 2023 году скажется на сфере соцподдержки населения

Депутат, член комитета палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия») рассказала, какие изменения в порядке начисления выплат и льгот влечёт за собой увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ).

С 1 января 2023 года МРОТ может составить 16 242 рубля в месяц, такой законопроект депутаты Госдумы приняли в первом чтении, рассказала она в беседе с «Парламентской газетой».

Кроме того, в документе предлагается изменить порядок расчёта МРОТ и на 2024 год. Также она отметила, что в 2023 году будет увеличен и размер государственных выплат и пособий.

«Финансовые средства на это заложены в бюджете на 2023—2025 годы. Рост социальной поддержки не остановится и далее и к 2024 году увеличится в полтора раза, а к 2025-му — в два по сравнению с нынешним периодом», — пояснила Бессараб.

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