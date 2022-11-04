В Химках благоустроят ещё 300 га зелёных зон до 2030 года

В подмосковных Химках планируют благоустроить ещё 300 га зелёных зон до 2030 года. Для этого при поддержке губернатора был создан проект «Зелёный каркас», который занимается озеленением и комплексным обновлением парков округа.