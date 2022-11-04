В Химках благоустроят ещё 300 га зелёных зон до 2030 года
Об этом сообщает телеканал «360».
Площадь зелёных территорий городского округа Химки — более 500 га. 104 из них благоустроили за последние годы.
В этом году в рамках проекта «Зелёный каркас» провели первый этап масштабной реконструкции парка Толстого.
В ближайшие годы планируют благоустроить парки «Яковлево» и имени Величко, скверы «Яблоневый сад», «Юбилейный», «Юность», «Счастье», «Чайковского», Барашкинский пруд, набережную «Васко да Гама» и Левобережную Дубраву.
Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили работы, предусматривающие реабилитацию ещё двух природных территорий. Единый прогулочный маршрут соединил Щукинский парк и Всесвятскую рощу.