Узнать больше

В Петербурге суд отправил под арест подозреваемых в мошенничестве с продажей квартиры

Короткая ссылка
В объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что под арест отправлены трое подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью.
В Петербурге суд отправил под арест подозреваемых в мошенничестве с продажей квартиры
  • globallookpress.com

Об этом пишет агентство «Невские новости».

По версии следствия, злоумышленники с помощью поддельных документов завладели трёхкомнатной квартирой в Петергофе в 2021 году. Недвижимость оценивалась в 5,5 млн рублей.

После подозреваемые продали её, а деньгами распорядились по своему усмотрению.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге будут судить банду мошенников, которая специализировалась на обмане пенсионеров с помощью телефонных звонков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить