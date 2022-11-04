В Петербурге суд отправил под арест подозреваемых в мошенничестве с продажей квартиры
- globallookpress.com
Об этом пишет агентство «Невские новости».
По версии следствия, злоумышленники с помощью поддельных документов завладели трёхкомнатной квартирой в Петергофе в 2021 году. Недвижимость оценивалась в 5,5 млн рублей.
После подозреваемые продали её, а деньгами распорядились по своему усмотрению.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге будут судить банду мошенников, которая специализировалась на обмане пенсионеров с помощью телефонных звонков.