В Петербурге суд отправил под арест подозреваемых в мошенничестве с продажей квартиры

В объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что под арест отправлены трое подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью.

Об этом пишет агентство «Невские новости».

По версии следствия, злоумышленники с помощью поддельных документов завладели трёхкомнатной квартирой в Петергофе в 2021 году. Недвижимость оценивалась в 5,5 млн рублей.

После подозреваемые продали её, а деньгами распорядились по своему усмотрению.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге будут судить банду мошенников, которая специализировалась на обмане пенсионеров с помощью телефонных звонков.