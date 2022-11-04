Узнать больше

Специалист по кибербезопасности Слободчиков назвал Viber самым безопасным мессенджером

Короткая ссылка
Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков заявил, что Viber является самым безопасным мессенджером.

«Если рассматривать наиболее популярные в России мессенджеры, то по соотношению безопасности и удобства Viber и Telegram достигают достойного уровня», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».

Слободчиков рассказал, что в Viber, в отличие от WhatsApp и Telegram, использована система сквозного шифрования, где добавление контакта не сопровождается выгрузкой данных на серверы.

Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить