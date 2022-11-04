Специалист по кибербезопасности Слободчиков назвал Viber самым безопасным мессенджером
«Если рассматривать наиболее популярные в России мессенджеры, то по соотношению безопасности и удобства Viber и Telegram достигают достойного уровня», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».
Слободчиков рассказал, что в Viber, в отличие от WhatsApp и Telegram, использована система сквозного шифрования, где добавление контакта не сопровождается выгрузкой данных на серверы.
Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.