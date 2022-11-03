В Удмуртии выявили 125 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 125 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Госпитализированы 18 жителей, выздоровели 304.

Также стало известно, что в ближайшие праздничные выходные медорганизации республики продолжат работу, передаёт izhlife.ru.

В частности, 4 и 6 ноября в дежурных взрослых больницах будет оказываться только экстренная и неотложная помощь, а в детских поликлиниках приём будет вести дежурный врач-педиатр. 5 ноября все учреждения работают по графику субботы.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.