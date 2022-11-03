Узнать больше

В Удмуртии выявили 125 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии выявили 125 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Удмуртии выявили 125 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © praetorianphoto

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Госпитализированы 18 жителей, выздоровели 304.

Также стало известно, что в ближайшие праздничные выходные медорганизации республики продолжат работу, передаёт izhlife.ru.

В частности, 4 и 6 ноября в дежурных взрослых больницах будет оказываться только экстренная и неотложная помощь, а в детских поликлиниках приём будет вести дежурный врач-педиатр. 5 ноября все учреждения работают по графику субботы.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить