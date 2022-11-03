В Тверской области более 15 тысяч семей получили ежемесячные выплаты на детей с начала года
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
«Тверская земля всегда была сильна большими и дружными семьями, воспитывающими детей на примерах взаимопомощи, уважения к труду. Крепкие семьи являются прочной основой развития Тверской области и всей России», — заявил губернатор Игорь Руденя.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 57 тыс. семей с низкими доходами стали получателями пособий на детей от трёх до семи лет.