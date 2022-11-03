В Тверской области более 15 тысяч семей получили ежемесячные выплаты на детей с начала года

В Тверской области более 15 тыс. семей получили ежемесячные выплаты на детей с начала 2022 года в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Тверская земля всегда была сильна большими и дружными семьями, воспитывающими детей на примерах взаимопомощи, уважения к труду. Крепкие семьи являются прочной основой развития Тверской области и всей России», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 57 тыс. семей с низкими доходами стали получателями пособий на детей от трёх до семи лет.