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РЭО призвал отказаться от одноразовой посуды в ноябрьские праздники

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Российский экологический оператор (РЭО) призвал отказаться от одноразовой посуды в ноябрьские праздники.
РЭО призвал отказаться от одноразовой посуды в ноябрьские праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Dorin Musat / 500px

Об этом сообщает телеканал «360».

«Впереди длинные выходные. Кто-то занимается домашними делами, кто-то работает, а есть те, кто пользуется моментом и отправляется в путешествие по России. В популярных среди туристов регионах на региональных операторов по обращению с отходами ложится дополнительная нагрузка», — напомнил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, многие предпочитают использовать одноразовую посуду и берут с собой пластик, который бросают на месте, даже на особо охраняемых территориях.

«Лучше заменить это всё многоразовой посудой, а также сортировать отходы и затем выбрасывать их в баки для вторсырья», — отметил Буцаев.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.

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