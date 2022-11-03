Российский экологический оператор (РЭО) призвал отказаться от одноразовой посуды в ноябрьские праздники.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Впереди длинные выходные. Кто-то занимается домашними делами, кто-то работает, а есть те, кто пользуется моментом и отправляется в путешествие по России. В популярных среди туристов регионах на региональных операторов по обращению с отходами ложится дополнительная нагрузка», — напомнил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, многие предпочитают использовать одноразовую посуду и берут с собой пластик, который бросают на месте, даже на особо охраняемых территориях.

«Лучше заменить это всё многоразовой посудой, а также сортировать отходы и затем выбрасывать их в баки для вторсырья», — отметил Буцаев.

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