РЭО призвал отказаться от одноразовой посуды в ноябрьские праздники
- Gettyimages.ru
- © Dorin Musat / 500px
Об этом сообщает телеканал «360».
«Впереди длинные выходные. Кто-то занимается домашними делами, кто-то работает, а есть те, кто пользуется моментом и отправляется в путешествие по России. В популярных среди туристов регионах на региональных операторов по обращению с отходами ложится дополнительная нагрузка», — напомнил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
По его словам, многие предпочитают использовать одноразовую посуду и берут с собой пластик, который бросают на месте, даже на особо охраняемых территориях.
«Лучше заменить это всё многоразовой посудой, а также сортировать отходы и затем выбрасывать их в баки для вторсырья», — отметил Буцаев.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.