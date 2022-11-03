Хуснуллин заявил, что на Крымском мосту осуществляется досмотр 100% транспорта

На Крымском мосту осуществляется досмотр 100% проезжающего транспорта. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«В настоящее время движение легкового автотранспорта, автобусов и при необходимости части грузового транспорта в обоих направлениях осуществляется по этой (левой. — RT) стороне моста в штатном режиме с обеспечением 100%-ного досмотра транспортных средств», — сказал он.

Также Хуснуллин заявил, что движение на обеих полосах Крымского моста возобновят с 20 декабря.

Сообщалось, что восстановление разрушенной части Крымского моста завершат в декабре.