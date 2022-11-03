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Хуснуллин заявил, что на Крымском мосту осуществляется досмотр 100% транспорта

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На Крымском мосту осуществляется досмотр 100% проезжающего транспорта. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Хуснуллин заявил, что на Крымском мосту осуществляется досмотр 100% транспорта
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

«В настоящее время движение легкового автотранспорта, автобусов и при необходимости части грузового транспорта в обоих направлениях осуществляется по этой (левой. — RT) стороне моста в штатном режиме с обеспечением 100%-ного досмотра транспортных средств», — сказал он.

Также Хуснуллин заявил, что движение на обеих полосах Крымского моста возобновят с 20 декабря.

Сообщалось, что восстановление разрушенной части Крымского моста завершат в декабре.

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