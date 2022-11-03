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Замминистра обороны Панков поздравил Военный университет с 103-й годовщиной

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Замминистра обороны России Николай Панков поздравил Военный университет имени князя Александра Невского с 103-й годовщиной, которая будет отмечаться 5 ноября.
Замминистра обороны Панков поздравил Военный университет с 103-й годовщиной
  • РИА Новости
  • © Алексей Ерешко

«Более 300 выпускников награждены Золотой звездой Героя Советского Союза, а пятеро из них — дважды; шестеро стали Героями Социалистического труда; 19 человек удостоены звания Героя Российской Федерации. Более 700 человек стали генералами», — заявил Панков.

Он рассказал, что среди выпускников вуза — главы иностранных государств и правительств, министры обороны, государственные и общественные деятели.

Панков отметил уникальность Военного университета, его особую роль в системе подготовки военно-политических кадров.

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