Психолог Абравитова рассказала, как побороть желание ничего не делать

Психолог Марианна Абравитова рассказала, как побороть желание ничего не делать.

«Если такое состояние бывает редко — это значит, что психика «перегрелась», и ей нужно дать «остыть», сделать паузу. Для этого можно войти в какой-то релакс, сделать то, что хочется сделать: поваляться на диване, погулять или даже просто лечь спать и спать, сколько просит организм», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, если такое состояние возникает всё более часто, то это может быть признаком чего-то более серьёзного.

«Тут надо подумать, какая мотивация работает именно с вами», — считает Абравитова.

Ранее клинический психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» посоветовал отдыхать на природе, чтобы зарядиться энергией в длинные выходные.