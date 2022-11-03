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Психолог Абравитова рассказала, как побороть желание ничего не делать

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Психолог Марианна Абравитова рассказала, как побороть желание ничего не делать.
Психолог Абравитова рассказала, как побороть желание ничего не делать
  • Gettyimages.ru
  • © gollykim

«Если такое состояние бывает редко — это значит, что психика «перегрелась», и ей нужно дать «остыть», сделать паузу. Для этого можно войти в какой-то релакс, сделать то, что хочется сделать: поваляться на диване, погулять или даже просто лечь спать и спать, сколько просит организм», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, если такое состояние возникает всё более часто, то это может быть признаком чего-то более серьёзного.

«Тут надо подумать, какая мотивация работает именно с вами», — считает Абравитова.

Ранее клинический психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» посоветовал отдыхать на природе, чтобы зарядиться энергией в длинные выходные.

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