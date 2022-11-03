Финансовый эксперт Кричевский спрогнозировал падение спроса на недвижимость в 2023 году

Финансовый эксперт Алексей Кричевский выразил мнение, что цены на недвижимость в России будут снижаться в 2023 году на фоне падения спроса.

После утверждения очередной программы по развитию строительства и ЖКХ до 2030 года «интересно было бы посмотреть хотя бы в общих чертах, что в этой программе планируется сделать», сказал эксперт в беседе с «Известиями».

По его словам, если там заложены какие-либо субсидии для покупки вторичного жилья, в том числе в ипотеку, в теории рынок может несколько оживиться.

При этом, по словам Кричевского, спрос на недвижимость на вторичном рынке, «если экстраполировать текущую рыночную ситуацию вместе с геополитикой на 2023 год», расти не должен.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.