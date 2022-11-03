Узнать больше

Финансовый эксперт Кричевский спрогнозировал падение спроса на недвижимость в 2023 году

Короткая ссылка
Финансовый эксперт Алексей Кричевский выразил мнение, что цены на недвижимость в России будут снижаться в 2023 году на фоне падения спроса.
Финансовый эксперт Кричевский спрогнозировал падение спроса на недвижимость в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © alvarez

После утверждения очередной программы по развитию строительства и ЖКХ до 2030 года «интересно было бы посмотреть хотя бы в общих чертах, что в этой программе планируется сделать», сказал эксперт в беседе с «Известиями».

По его словам, если там заложены какие-либо субсидии для покупки вторичного жилья, в том числе в ипотеку, в теории рынок может несколько оживиться.

При этом, по словам Кричевского, спрос на недвижимость на вторичном рынке, «если экстраполировать текущую рыночную ситуацию вместе с геополитикой на 2023 год», расти не должен.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить