Аллерголог Саволюк рассказала, что макароны из твёрдых сортов пшеницы можно есть на диете

Аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк порекомендовала включать в рацион макароны, приготовленные из твёрдых сортов пшеницы, даже тем, кто сидит на диете.

«Они содержат сложные углеводы, которые насытят организм и зарядят необходимой энергией. Кроме того, в них есть аминокислота триптофан, отвечающая за хорошее настроение. Плюс витамины В, Е и небольшое количество клетчатки», — отметила Саволюк в беседе с «Москвой 24».

Наряду с этим, диетолог Марият Мухина в разговоре с Life.ru рассказала, что мандариновые косточки являются лечебным продуктом.

«В их составе не только растительные и эфирные масла, но и калий, кальций, магний, витамин С и самый загадочный витамин В17», — рассказала она.

Витамин В17 тормозит рост и убивает раковые клетки и клетки с изменённой генетической структурой ДНК, подытожила Мухина.

Ранее диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила, что злоупотребление хурмой может обострить ряд заболеваний.