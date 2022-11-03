Аллерголог Саволюк рассказала, что макароны из твёрдых сортов пшеницы можно есть на диете
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«Они содержат сложные углеводы, которые насытят организм и зарядят необходимой энергией. Кроме того, в них есть аминокислота триптофан, отвечающая за хорошее настроение. Плюс витамины В, Е и небольшое количество клетчатки», — отметила Саволюк в беседе с «Москвой 24».
Наряду с этим, диетолог Марият Мухина в разговоре с Life.ru рассказала, что мандариновые косточки являются лечебным продуктом.
«В их составе не только растительные и эфирные масла, но и калий, кальций, магний, витамин С и самый загадочный витамин В17», — рассказала она.
Витамин В17 тормозит рост и убивает раковые клетки и клетки с изменённой генетической структурой ДНК, подытожила Мухина.
Ранее диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила, что злоупотребление хурмой может обострить ряд заболеваний.