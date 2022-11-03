Исследование: 60% россиян возвращаются к работе в свои выходные дни
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Выяснилось, что 4% россиян работают без выходных, при этом у 21% опрошенных нет чёткого графика работы, а выходные плавающие. 44% опрошенных работают более 40 часов в неделю, ещё 43% — от 20 до 40 часов.
60% респондентов признались, что остаются на связи или продолжают работать в свои выходные дни и во время отпуска. А каждый шестой россиянин (16%) не расстаётся с ноутбуком во время отпуска для решения срочных задач.
Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с ФАН рассказала о главных ошибках соискателей на собеседовании.