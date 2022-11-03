Узнать больше

Исследование: 60% россиян возвращаются к работе в свои выходные дни

Короткая ссылка
Онлайн-школа английского языка Skyeng провела исследование и выяснила, какое число россиян работает в выходные.
Исследование: 60% россиян возвращаются к работе в свои выходные дни
  • Gettyimages.ru
  • © Kittiphan Teerawattanakul / EyeEm

Об этом пишет «Газета.Ru».

Выяснилось, что 4% россиян работают без выходных, при этом у 21% опрошенных нет чёткого графика работы, а выходные плавающие. 44% опрошенных работают более 40 часов в неделю, ещё 43% — от 20 до 40 часов.

60% респондентов признались, что остаются на связи или продолжают работать в свои выходные дни и во время отпуска. А каждый шестой россиянин (16%) не расстаётся с ноутбуком во время отпуска для решения срочных задач.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с ФАН рассказала о главных ошибках соискателей на собеседовании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить