Исследование: 60% россиян возвращаются к работе в свои выходные дни

Онлайн-школа английского языка Skyeng провела исследование и выяснила, какое число россиян работает в выходные.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Выяснилось, что 4% россиян работают без выходных, при этом у 21% опрошенных нет чёткого графика работы, а выходные плавающие. 44% опрошенных работают более 40 часов в неделю, ещё 43% — от 20 до 40 часов.

60% респондентов признались, что остаются на связи или продолжают работать в свои выходные дни и во время отпуска. А каждый шестой россиянин (16%) не расстаётся с ноутбуком во время отпуска для решения срочных задач.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с ФАН рассказала о главных ошибках соискателей на собеседовании.